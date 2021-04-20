Водянова путешествует по России в трейлере «Русских каникул»

Стриминговый сервис Premier опубликовал трейлер тревел-шоу «Русские каникулы», в котором снялась модель и благотворительница Наталья Водянова.

Водянова стала автором шоу, в котором снялась с детьми, шоураннером выступил писатель и журналист Михаил Зыгарь.

В документальном сериале модель возвращается в Россию, чтобы показать выросшим в Европе детям — Виктору, Неве и Лукасу — кавказские горы и русский Север. Съемки проходили в Пятигорске, Адыгее, Северной Осетии, Мурманске, Кольском полуострове, Карелии. «Мои дети понимают, что они русские, но при этом они не знают, что это значит. И мне пришла в голову идея, а Михаил ее поддержал – снять документальный сериал, где я показываю Россию, которую я знаю. И глазами детей мы покажем ее миллионам зрителей», — делится Водянова.

Премьера документального сериала состоится 25 апреля.

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