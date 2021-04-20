Юморист Ещенко: история изнасилования с Морозовым — «постановочная брехня»

Юморист Святослав Ещенко прокомментировал «Газете.Ru» историю с Александром Морозовым, которого 22-летняя студентка обвиняет в изнасиловании. Комик заявил, что эта ситуация — «постановочная брехня». Кроме того, Ещенко признался, что ему самому поступало предложение от редакторов одной из программ федерального канала разыграть подобную историю, но тот отказался.

«До Морозова мне лично предлагали разыграть весь этот фарс. Я на эту пошлятину не согласился, но вот согласился он. Поэтому, что тут можно комментировать», — сказал Святослав Ещенко.

Юморист также обратил внимание на то, что камера, с которой велась съемка, не скрытая, как заявляла Елизавета Еременко, а обычная.

«Я даже сюжет примерный знаю — Сашка будет говорить: «невиноватый я, она сама пришла». Она будет утверждать, что он ее насиловал, а детектор лжи покажет, что она врет — он ее не насиловал, вот и вся передача», — заключил артист.

Ранее Александра Морозова обвинила в изнасиловании и жестоком избиении 22-летняя студентка Елизавета Еременко. Артист шоу «Кривое зеркало» подтвердил «Газете.Ru», что с девушкой он знаком. Также комик не стал отрицать, что проводил с ней время в одном из московских отелей. Обвинения в изнасиловании он опроверг. По информации издания Starhit, которые первым сообщил об этой истории, произошедшее собираются обсудить в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Александру Морозову и Елизавете предстоит пройти проверку на полиграфе.