Гай Ричи объяснил популярность своих фильмов в России

Режиссер Гай Ричи в преддверии премьеры своего нового фильма «Гнев человеческий» объяснил, почему его фильмы так популярны в России.

Ричи дал интервью в рамках проекта VKLive, запись опубликована в официальном сообществе кинокомпании «Вольга». По его мнению, среди основных причин популярности его работа в России — схожее чувство юмора и эстетики в российской и британской культурах.

«Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли стартует в российском прокате 22 апреля. В последний раз Ричи и Стейтем работали вместе над кинолентой «Револьвер», вышедшем в 2005 году.

Ранее «Газета.Ru» поговорила с Джошем Хартнеттом, сыгравшем в «Гневе человеческом» напарника Стейтема, о новом этапе в творчестве Гая Ричи, кризисе маскулинности и отношениях отцов и детей в картине. По словам Хартнетта, он поладил с Ричи и со времени съемок фильма поучаствовал в еще одном проекте Ричи.