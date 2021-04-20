Бритни Спирс раскритиковали за поддержку BLM

Певицу Бритни Спирс раскритиковали за поддержку движения BLM (Black Lives Matter, «Жизни черных имеют значение»), сообщает TMZ.

У себя в Instagram Спирс впервые высказалась о движении. Она опубликовала портрет темнокожего мужчины в маске, который держит в руках самодельный плакат: «Белые наследуют состояние. Черные наследуют травму». «Просто напомню», — подписала кадр она.

Некоторые поклонники похвалили ее за проявление гражданской позиции. Другие подвергли артистку критике, считая, что она таким образом «зарабатывает себе баллы». Кроме того, Бритни указали на то, что далеко не все белые люди наследуют состояние. «Пожалуйста, не начинай», — просят ее. Фанаты также решили, что неожиданный пост от певицы, обычно публикующей селфи и видео с танцами, доказывает теорию о том, что жизнь Бритни Спирс жестко контролирует опекун.

Ранее Бритни Спирс отреагировала на выход документального фильма о своей жизни.