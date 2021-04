Умер Джим Стайнман — автор хитов Селин Дион и Бонни Тайлер

Композитор и автор песен Джим Стайнман скончался на 74-м году жизни, сообщает TMZ.

Автор хитов Meat Loaf, Air Supply, Селин Дион и Бонни Тайлер скончался 19 апреля в Коннектикуте. Причины смерти не сообщаются, однако известно, что незадолго до кончины в дом Стайнмана вызывали скорую помощь, и композитора госпитализировали.

Среди самых известных песен, созданных Джимом Стайнманом — Total Eclipse of the Heart Бонни Тайлер, три недели подряд занимавшая первое место в топе Billboard в 1983 году; Read 'Em and Weep Барри Манилоу; It's All Coming Back To Me Now Селин Дион.

Также сонграйтер и продюсер работал с Def Leppard, Барброй Стрейзанд, Билли Сквайером и The Sisters of Mercy.

Стайнман выпустил один альбом как певец — релиз Bad for Good вышел в 1981 году, изначально этот материал должен был записывать Meat Loaf.