Внучка Гурченко заявила о пропаже бриллиантов актрисы

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева заявила о пропаже бриллиантов актрисы.

37-летняя Королева пришла на премьеру комедии «Любовь и монстры» в диадеме, но на вопрос журналистов о том, принадлежало ли украшение Гурченко, ответила отрицательно. «После смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда делись бриллианты — вопрос к Люсиному вдовцу. Мы с ним не общаемся», — цитирует женщину сайт kp.ru.

Говоря о вдовце, Королева имеет в виду продюсера Сергея Сенина. «У меня сейчас идут суды за имущество с моим отцом. Мне достался только загородный дом и земля...» — добавила она.

Народная артистка СССР Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1953 году переехала в Москву и поступила во ВГИК. Дебютным фильмом актрисы стала лента «Дорога правды», также Гурченко снялась в советских кинохитах «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и многие другие. В 2011 году 75-летняя Людмила Гурченко умерла от сердечной недостаточности.