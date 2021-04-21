Выбывший из «Маски» Носорог рассказал о штрафе за раскрытие секретов шоу

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о штрафах за раскрытие секретов шоу «Маска», пишет Teleprogramma.

По правилам проекта, участники скрываются под костюмами персонажей, а члены жюри и зрители должны угадывать, кто выступает перед ними. Покинувший проект Туриченко заявил, что за «слив» информации штрафуют на 10 млн руб. «Никто из участников не заинтересован в том, чтобы рассказывать о своем участии в шоу», — заверил он.

Никто из участников, по словам Туриченко, не знает, кто выступает в костюмах. Однако, признался выступавший в костюме Носорога Туриченко, он рассказал о своем участии в проекте матери.

Ранее победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой признался, что не получил денег за выступление в проекте.