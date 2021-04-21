Ургант пошутил о «Каливуде» в Калининграде

Ведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев пошутили о названии будущей киностудии в Калининграде в эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант».

Ургант обратил внимание на название «Каливуд» и предложил альтернативные варианты. «Калкино» плохо звучит, странно просто. «Калфильм». Что это такое? Главное, это не соответствует действительности», — порассуждал он. «Нам нужны «каливудские» холмы, а еще нужны большие буквы: «Каливуд», — ответил Хрусталев, намекая на голливудские холмы. В свою очередь, Ургант предложил сделать их из калининградского янтаря.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что государственное автономное учреждение Калининградской области «Кафедральный собор» заключило договор на разработку концепции площадки для киносъемок «Каливуд». На территории киногородка планируется разместить два ангара, а также гостиницу. Кроме того, в концепцию должна быть включена реконструкция улицы Нарвская — ее декорируют в стиле европейского городка.