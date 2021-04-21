Умер продюсер «Бешеных псов» Монте Хеллман

Режиссер и продюсер Монте Хеллман скончался на 92-м году жизни в Калифорнии, сообщает Variety.

Смерть наступила 20 апреля в больнице, куда Хеллман был доставлен накануне после падения.

Монте Хеллман (Монте Джэй Химмельман) родился в 1932 году в Нью-Йорке. Изучал театральное искусство в Стэнфорде и кинематографию в Лос-Анджелесе.

Дебютировал в кино в 1959 году с фильмом «Чудовище из Проклятой пещеры». Снял фильмы «Террор», «Задняя дверь в ад», «Огонь на поражение», «Побег в никуда», в 1992 году спродюсировал картину «Бешеные псы» Квентина Тарантино. Трижды получал награды Международного Венецианского кинофестиваля.