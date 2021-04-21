| Марк Романов

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Она рассказала об этом своим подписчикам в Instagram. По словам знаменитости, ее уже перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии.

«Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую», --поделилась Водонаева.

Ведущая рассказала, что ей пришлось изо всех сил держать язык зубами, чтобы «не проглотить его». Она записала несколько Stories из реанимации и раскритиковала сотрудницу больницы, которая проводила манипуляции без перчаток. Согласно Водонаевой, в последний раз она попадала в больницу в 2009 году, а затем обращалась к медикам только при беременности.

«Я отвыкла от таких поездок. Это очень страшно. Страшно оставить всех, за кого ты несешь ответственность. Страшно быть не в ресурсе, быть нездоровым, — сказала Алена. — В моей жизни много стрессов. Очень. И никто не решает мои проблемы и вопросы».

Также Водонаева перечислила причины стресса — многочисленные перелеты, аэрофобия, ответственность за семью, учеба на журфаке МГУ и мелкие ежедневные трудности. Она поблагодарила фанатов за поддержку и признала необходимость «что-то поменять» в укладе своей жизни.