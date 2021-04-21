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Новости культуры

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Стали известны подробности смерти актера из «Глухаря»

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Стали известны обстоятельства смерти актера Алексея Артамонова, сообщает mk.ru.

В семье покойного предполагают, что он умер, не выдержав погодных скачков давления. 20 апреля правоохранители вскрыли дверь квартиры по просьбе актера Николая Сирина, который был крестником погибшего. Тело Артамонова находилось в кресле напротив телевизора. Рядом не нашли спиртного и медицинских препаратов.

При этом известно, что на самочувствие Артамонов не жаловался.

Соседи 62-летнего Артамонова почувствовали неприятный запах в подъезде еще несколько дней назад.

О смерти Алексея Артамонова стало известно 21 апреля.

Алексей Артамонов — актер театра и кино. Он снимался в сериалах и фильмах «Глухарь-3», «Рюриковичи. История первой династии», «Неизвестный», «Сестра моя, Любовь», «Железный занавес», «Час Волкова-5», «Тест на беременность-2», «Набат на рассвете» и «Мосгаз».

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