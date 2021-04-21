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Анджелина Джоли, 2019 год Анджелина Джоли, 2019 год

«Ситуация в моей семье изменилась»: Джоли — об уходе из режиссуры

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Актриса Анджелина Джоли объяснила, почему в последние годы ушла из режиссуры.

Она намекала, что хочет оставить актерскую деятельность, но при этом стала сниматься чаще. «Мне нравится режиссура, но ситуация в моей семье изменилась, и на несколько лет снимать кино стало невозможным. Мне нужна менее масштабная работа, чтобы бывать дома чаще, поэтому я вернулась к актерской деятельности», — призналась актриса в интервью Entertainment Weekly.

Джоли начала развод с актером Брэдом Питтом в сентябре 2016 года. У Питта и Джоли шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен. На бракоразводный процесс и суды об опеке оба потратили по миллиону долларов.

Джоли в 2014 году выпустила фильм «Несломленный», а в 2017 — «Сначала они убили моего отца». Однако теперь она снова снимается, а не снимает: 14 мая 2021 года состоится премьера картины «Те, кто желает мне смерти», где она сыграла пожарную. На ноябрь запланирована премьера супергеройского боевика «Вечные», где Джоли также сыграла одну из значимых ролей.

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