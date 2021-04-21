Скончалась артистка Ирина Моисеева

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, супруга балетмейстера Игоря Моисеева, скончалась на 97-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.

«Двадцать первого апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева», — говорится в заявлении.

Прощание запланировано на субботу, 24 апреля. Оно пройдет в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

В ансамбле заявили, что Моисеева была удивительной женщиной, а также супругой, соратником и другом Игоря Моисеева.

«Память об Ирине Алексеевне навсегда останется в наших сердцах», — заключили в ансамбле.

Свои соболезнования уже выразила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также подчеркнула значительный вклад артистки в развитие отечественной школы народного танца.