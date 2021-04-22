Музыкант Эзра Фурман сделал каминг-аут как трансгендерная женщина

Музыкант Эзра Фурман сделал в Instagram каминг-аут как трансгендерная женщина.

Эзра, ранее описывавшая себя как гендерно-небинарную персону, также рассказала, что уже два года воспитывает ребенка. «Я женщина и, да, это сложно, но женщиной вообще быть сложно. Я горжусь быть трансгендерной женщиной и я пришла к принятию этого и возможности это сказать», — написала она.

Она уточнила, что ранее не рассказывала о материнстве из боязни осуждения. «Но есть проблема с транслюдьми. У нас так мало примеров того, как жить взрослую жизнь, вырасти, быть счастливыми, не умереть молодыми. Когда родился наш ребенок, у меня не было перед глазами примеров трансженщин, воспитывающих детей», — рассказала она, добавив, что сама хочет быть таким примером.

Эзра Фурман также пообещала в скором времени выпустить новую музыку.

Фурман выступает со своей группой The Visions с 2012 года. В 2019 году она написала саундтрек к сериалу Netflix «Половое воспитание» и появилась в одном из эпизодов шоу.

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