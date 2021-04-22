Бодипозитивный эпизод из «Школы рока» стал вирусным через 18 лет после премьеры

Сцена из фильма Ричарда Линклейтера «Школа рока» с Джеком Блэком стала вирусной в сети через 18 лет после премьеры картины.

Художник и сценарист Хэмиш Стил опубликовал в Twitter отрывок, в котором герой Блэка, школьный учитель Дьюи Финн, разговаривает с одной из своих учениц Томикой о принятии своего веса. «Этот эпизод был более революционным, чем, полагаю, они могли вообразить», — написал он.

Томика переживает, что во время выступления все будут смеяться над ней из-за ее веса. «Томика, у тебя есть то, о чем мечтают все. У тебя есть талант, девочка», — говорит ей учитель. Он напоминает ей об Арете Франклин, которая была полной женщиной, но ее голос потрясал. «Все хотят тусоваться с Аретой! А знаешь у кого еще лишний вес? У меня», — продолжил герой Блэка.

На вопрос Томики о том, почему он не сядет на диету, учитель отвечает просто: «Потому что я люблю есть. Это что, преступление?»

Твит набрал около полумиллиона лайков и десятки тысяч ретвитов. Авторов фильма благодарят за идеи бодипозитива, которые выглядят современными в 2021 году.

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