Тилль Линдеманн спел советский хит на русском языке

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню Марка Бернеса «Любимый город».

Советский хит в исполнении Линдеманна появился на нескольких онлайн-площадках, включая YouTube. Он сопровожден фотографией, на которой рокер запускает модель самолета.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на фан-сообщество Rammstein в соцсетях, песня может войти в саундтрек фильма «Девятаев». Этот фильм Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика, бежавшего из немецкого плена на немецком самолете, 22 апреля откроет Московский международный кинофестиваль.

Родившийся в ГДР Тилль Линдеманн на концертах в России часто говорит на русском, который ему преподавали в школе, также у Rammstein есть песня о Москве Moskau со словами на русском.

Ранее голливудский актер Джонни Депп обратился к зрителям по-русски.