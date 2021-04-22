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Новости культуры

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Тилль Линдеманн спел советский хит на русском языке

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Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню Марка Бернеса «Любимый город».

Советский хит в исполнении Линдеманна появился на нескольких онлайн-площадках, включая YouTube. Он сопровожден фотографией, на которой рокер запускает модель самолета.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на фан-сообщество Rammstein в соцсетях, песня может войти в саундтрек фильма «Девятаев». Этот фильм Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика, бежавшего из немецкого плена на немецком самолете, 22 апреля откроет Московский международный кинофестиваль.

Родившийся в ГДР Тилль Линдеманн на концертах в России часто говорит на русском, который ему преподавали в школе, также у Rammstein есть песня о Москве Moskau со словами на русском.

Ранее голливудский актер Джонни Депп обратился к зрителям по-русски.

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