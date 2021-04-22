Авторы «Мортал Комбат» снимут еще 5 продолжений фильма

Актер и спортсмен Джо Таслим, исполнивший роль Сабзиро в новой экранизации видеоигр «Мортал Комбат», в подкасте Just for Variety признался, что его контракт со студией Warner Bros. рассчитан на пять фильмов.

ScreenRant уточняет, что неизвестно, будет ли очередной фильм сиквелом недавно вышедшего.

Решение в студии примут, опираясь на кассовые сборы фильма Саймона Маккуойда. Сейчас они составляют около $19,2 млн, из них $10 млн принес российский прокат.

«Мортал Комбат» вышел в прокат 8 апреля. Экранизация популярной игры-файтинга после премьерных выходных стала лидером российского проката с 493 млн руб.

В США и на стриминговом сервисе HBO Max картина выйдет 23 апреля.