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Новости культуры

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Председатель жюри ММКФ заболел коронавирусом

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Глава жюри Московского международного кинофестиваля Брийянте Мендоса заболел коронавирусом и не смог приехать на киносмотр, сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на сообщение президента ММКФ Никиты Михалкова.

О болезни филиппинского режиссера Михалков сообщил на брифинге перед открытием ММКФ.

Церемония открытия ММКФ состоится в московском театре «Россия».

Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 13 кинолент, среди которых российская картина «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко, «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Голубое сердце» Мигеля Койула, «Божий человек» Елены Попович, «Кофейня в поле» Сяофаня Ши и др.

В документальную программу вошли девять фильмов, среди которых «Дуров» Родиона Чепеля, «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной, «Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем» Сергея Кресо и др. Также запланированы специальные программы, посвященные женскому кино, сериалам, пройдет ретроспектива фильмов Ким Ки Дука.

Закроется международный кинофестиваль 29 апреля.

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