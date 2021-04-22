Председатель жюри ММКФ заболел коронавирусом

Глава жюри Московского международного кинофестиваля Брийянте Мендоса заболел коронавирусом и не смог приехать на киносмотр, сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на сообщение президента ММКФ Никиты Михалкова.

О болезни филиппинского режиссера Михалков сообщил на брифинге перед открытием ММКФ.

Церемония открытия ММКФ состоится в московском театре «Россия».

Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 13 кинолент, среди которых российская картина «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко, «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Голубое сердце» Мигеля Койула, «Божий человек» Елены Попович, «Кофейня в поле» Сяофаня Ши и др.

В документальную программу вошли девять фильмов, среди которых «Дуров» Родиона Чепеля, «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной, «Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем» Сергея Кресо и др. Также запланированы специальные программы, посвященные женскому кино, сериалам, пройдет ретроспектива фильмов Ким Ки Дука.

Закроется международный кинофестиваль 29 апреля.