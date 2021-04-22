«Советская цензура — это просто дети»: Михалков — о новых правилах «Оскара»

Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков раскритиковал новые правила Американской киноакадемии к претендентам на «Оскар» в категории «Лучший фильм», передает «Интерфакс».

Об «Оскаре» он высказался, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он соблюдать новые правила для получения награды. «Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря», — сказал он. «Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть «Оскар» и я был счастлив, когда его получил», — размышлял Михалков. «Советская цензура — это просто дети», — заключил режиссер.

Михалков в 1995 году получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Утомленные солнцем».

Новые правила «Оскара» были введены с целью борьбы с притеснениями расовых, этнических, сексуальных и других меньшинств, а также женщин.

Теперь есть четыре критерия, из которых по меньшей мере два должны соблюдаться, чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года. Минимум один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае, по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Аналогичные требования действуют в отношении творческого и технического персонала, задействованного в создании фильма, маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков.

Последний критерий — обязательное привлечение к работе над картиной стажеров и практикантов из вышеперечисленных групп.

Новые правила начнут действовать для картин, которые будут выдвигаться на «Оскар» в 2024 году.