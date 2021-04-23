Тилля Линдеманна спросили о «Любимом городе»

Солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна спросили о песне «Любимый город» — советском хите, исполненном им на русском языке.

Как пишет «Рен ТВ», рокер не стал отвечать на вопросы журналистов, появившись на красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Когда ему предложили поговорить о песне, он проследовал в машину.

22 апреля Линдеманн выпустил трек «Любимый город» — кавер-версию песни Марка Бернеса.

Эта композиция стала основной темой открывшего ММКФ фильма режиссера Тимура Бемкамбетова «Девятаев». Картина посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятаева.

Комментируя «Газете.Ru» выход кавера, эстрадный исполнитель Лев Лещенко, неоднократно исполнявший эту песню на концертах, одобрил решение зарубежной звезды обратиться к классике, которая ассоциируется с ветеранами.