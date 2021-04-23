ММКФ снял с показа гей-драму о футбольных фанатах

Московский международный кинофестиваль снял с показа короткометражку о гомосексуальных футбольных фанатах, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Показ «Фанатов» был запланирован на 23 апреля, он должен был состояться в Центральном доме кино. По словам режиссера Севы Галкина, он удивился, что его фильм попал в программу, потому что заявку подавал «ради хохмы». «Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады», — рассказал о происходящем в фильме Галкин.

Главные герои картины — двое футбольных болельщиков, которые нападают на гомосексуалов, однако сами вступают в отношения друг с другом. В основу сюжета драмы легла реальная история двоих футбольных болельщиков из Москвы, которые убивали и грабили геев.

В пресс-службе ММКФ не стали комментировать причины снятия фильма с показа.

Ранее режиссер и основатель фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталий Манский рассказал, что «под давлением обстоятельств» в рамках киносмотра не был показан фильм о чеченском гее «Тихий голос».