«17 мгновений весны» впервые покажут в кино

Двенадцатисерийный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» впервые покажут в кино, сообщает РИА «Новости».

Сеансы пройдут в московском кинотеатре «Октябрь», они будут начинаться в 12.00, показывать будут по 6 серий в день.

Военная драма о советском разведчике в Германии, снятая по одноименному роману Юлиана Семенова, вышла на телевидении 11 августа 1973 года. В фильме сыграли Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Олег Табаков и др.

В 1976 году создатели фильма были удостоены Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, в 1978 году — премии КГБ СССР.

Ранее сообщалось, что «Таксист» Мартина Скорсезе вернется в российский прокат к 45-летию фильма. Картину с Робертом де Ниро в главной роли, переведенную в формат 4К, начнут показывать с 24 июня. Все сеансы будут проходить на английском языке с субтитрами.