Российская писательница, попавшая в шорт-лист Букеровской премии, рассказала об ожиданиях

Писательница Мария Степанова, которая вошла в шорт-лист международной Букеровской премии со своей книгой «Памяти памяти», рассказала «Газете.Ru», что «не загадывает победу».

«Конечно, мне это очень приятно и лестно. Я испытываю благодарность. Я совершенно не загадываю победу, ведь то, что для меня важно, уже произошло. А важны для меня две вещи: первая — это то, что моя книжка написана между жанрами, на стыке художественной и нехудожественной литературы. Сложно определить, фикшн это или нон-фикшн, роман, мемуары или травелог. Это странная и не вполне классифицируемая литература, которая обычно не очень замечается. И то, что эта книга оказалась прочитана и отмечена, кажется мне хорошим знаком для всех книг, написанных в этом духе», — отметила Степанова.

Писательница также отметила неугасающий интерес к русской литературе у международных премий и выразила надежду, что в будущем число писателей из России среди номинантов на премию будет только увеличиваться.

«Это очень здорово, что письмо нон-фикшн оказывается в поле зрения серьезных литературных премий. Это свидетельство важной перемены. Во-вторых, конечно, здорово, что русская литература читается, обсуждается и замечается. Это прекрасно. Я не могу сказать, что я пристально изучала историю международного Букера. Будем надеяться, что в следующие годы номинантов, пишущих на русском, будет больше», — рассказала Мария Степанова.

Мария Степанова стала первым российским автором, которая попала сначала в длинный список, а потом и в шор-лист международной Букеровской премии. Председатель жюри Люси Хаджес-Холлетт, назвала книгу «Памяти памяти» Степановой трогательным, наполненным горем и жизненной силой, балансирующим на грани истории, мемуаров, эссе и художественной литературы произведением. Ранее «Памяти памяти» была удостоена российской премии «Большая книга».