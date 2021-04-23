Пашаева вызвали в суд по делу о лжесвидетельстве в пользу Ефремова

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вызван в суд на допрос по делу о лжесвидетельстве во время процесса о смертельном ДТП с участием артиста, сообщает РИА «Новости».

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в лжесвидетельстве в пользу Ефремова не признал вину.

Фигуранты нового дела о лжесвидетельстве — свидетели, которых подозревают в даче ложных показаний в пользу актера. Один из них — житель Иванова Александр Кобец. Он заявил, что не видел Ефремова за рулем, однако не считает себя виноватым и якобы боялся давать показания, поскольку опасался возможного давления.

Кроме этого свидетеля, по уголовному делу проходят еще двое граждан.