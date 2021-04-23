Пашаев рассказал о тех, кто был готов за деньги взять на себя вину Ефремова

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ходе допроса по делу о лжесвидетельстве заявил о людях, которые были готовы за деньги взять на себя вину артиста в смертельном ДТП.

Он напомнил, что Ефремов в момент ДТП находился под воздействием алкоголя и наркотиков. «Он не помнил ничего, и я стал через журналистов и интернет искать свидетелей. Некоторые за деньги готовы были подтвердить, что были за рулем, примерно за 100 тыс. руб. Конечно, я отказывался», — цитирует Пашаева ТАСС.

Пашаев сообщил, что таким образом нашел свидетеля Александра Кобца, а после — Андрея Гаева. Последний, утверждает экс-адвокат, долго отказывался от допроса в суде. Чтобы уговорить его, пришлось покупать ему билеты из Анапы в Москву. Пашаев уверяет, что предупреждал свидетелей об ответственности за дачу ложных показаний и ходатайствовал перед судом о запросе биллинга их телефонов и данных с камер наблюдения по маршруту их прогулки.

Однако, говорит экс-адвокат, суд этого не сделал. «Суду было неинтересно слушать версию о невиновности Ефремова, его обвинительный приговор был предопределен, так как дело было резонансное», — считает он. Факт оплаты лжесвидетелям их показаний он отрицает, а они, говорит он, денег не просили.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее Пашаева вызвали в суд по делу о лжесвидетельстве в пользу Ефремова.