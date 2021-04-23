Подруга рассказала о состоянии солиста «Песняров» Борткевича перед смертью

Подруга покойного солиста «Песняров» Леонида Борткевича Антонина Саврасова-Абрамова рассказала о последней встрече с артистом.

По мнению подруги, исполнитель пренебрегал собственным здоровьем. Также она считает, что из-за разлада в отношениях с третьей женой, моделью Татьяной Родянко, покойный мог начать злоупотреблять алкоголем.

Саврасова-Абрамова утверждает, что в последний раз видела Борткевича за несколько дней до смерти, он чувствовал себя плохо, но отказался вызывать врачей. «Букет болячек — почки отказывали, и онкология, и цирроз печени, и диабет… Исхудавший до состояния скелета, с трудом передвигавшийся. Хотя еще несколько месяцев назад это был бодрый и полный сил мужчина…» — цитирует Саврасову-Абрамову сайт kp.ru.

Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич умер в ночь на 13 апреля в возрасте 71 года.

Он был похоронен в Минске 15 апреля.