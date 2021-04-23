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Новости культуры

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Адвокат Ефремова рассказал, как себя чувствует актер

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Михаил Ефремов, которого осудили за аварию со смертельным исходом, сейчас находится в хорошем физическом и моральном состоянии. Об этом рассказал адвокат актера Петр Хархорин, передает РИА «Новости».

«Я к нему езжу, уже 8 раз ездил. Чувствует он себя хорошо. Там пишут, что плохо себя чувствует — это вранье», — подчеркнул защитник артиста.

По словам адвоката, у Ефремова имеются старые заболевания, однако новых не прибавилось.

«Он сейчас бодр и весел до какой степени возможно, конечно, в такой ситуации», — добавил Хархорин.

Ефремов трудится в швейном цеху, ему предлагали в библиотеку, он не пошел.

«У меня лично он сейчас вызывает все больше и больше уважения: нормальный крепкий мужик, «без соплей», — поделился адвокат актера.

Он также обратил внимание, что о здоровье Ефремова заботятся должным образом.

Осенью прошлого года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Недавно бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о тех, кто был готов за деньги взять на себя вину актера.

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