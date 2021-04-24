В Милане скончалась звезда, певица Мильва

В Милане в возрасте 81 года умерла известная итальянская певица и театральная актриса Мильва (Мария Ильва Биолкати). Об этом сообщило издание Repubblika.

За свою 50-летнюю карьеру Мильва выпустила 173 студийных альбома, концертных записей и сборников, которые разошлись по миру тиражом более 80 млн экземпляров. Также она успела провести множество гастролей в Европе, Азии и Латинской Америке.

Певица работала с такими известными композиторами и музыкантами, как Эннио Морриконе, Франсис Лей, Микис Теодоракис и другие.

Артистка 15 раз участвовала в Фестивалях итальянской песни в Сан-Ремо, на которых дважды занимала второе место и четыре раза — третье. Последний раз певица появлялась на сцене киноконцертного зала «Аристон» в 2007 году. В 2010 году Мильва объявила о завершении своей творческой карьеры.

В 2018 году звезде итальянской музыки и театра присудили премию фестиваля «За карьеру», которую вручили ее дочери Мартине Корньяти.