Адвокат Трампа Джулиани получил «Золотую малину» за камео в «Борате»

Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил премию «Золотая малина» за худшую роль второго плана в фильме «Борат 2». Об этом сообщается на сайте организаторов премии.

Также он получил премию за худшее камео в роли самого себя.

По сюжету Джулиани дает интервью дочери Бората (персонажа Саши Барона Коэна) Тутар, выдающей себя за журналистку. После адвокат приглашает пройти ее к себе в спальню в отеле и сев на кровать, похлопывает девушку по спине и предлагает дать ему номер телефона и адрес. В этот момент в комнату врывается Борат в женском нижнем белье и кричит: «Ей 15 лет! Она слишком стара для вас!».

Позже Джулиани написал в Twitter, что эпизод является сфабрикованным и назвал Сашу Барона Коэна, который не только играет главную роль, но и является режиссером фильма, «хладнокровным лжецом».

Премия «Золотая малина» выдается за сомнительные заслуги в кинематографе. Жюри состоит из 1090 человек из 50 штатов США и более 20 зарубежных стран.