Семья Кардашьян отказалась агитировать за Кейтлин Дженнер

Семья Кардашьян не будет поддерживать избирательную кампанию кандидата в губернаторы Калифорнии Кейтлин Дженнер. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на источники.

Согласно сообщению, причиной отказа является расхождение в политических взглядах, а также развод Дженнер с Крис Кардашьян.

Отмечается, что Ким Кардашьян находится в хороших отношениях с Дженнер, однако они также расходятся в политических взглядах.

Дженнер — бывший спортсмен Брюс Дженнер. До своего трансгендерного перехода он был мужем Крис Дженнер — матери Ким Кардашьян.

Ранее сообщалось, что одна из самых известных в США трансгендерных женщин Кейтлин Дженнер примет участие в выборах губернатора Калифорнии. Дженнер 71 год. В прошлом она была известным в США легкоатлетом, олимпийским чемпионом по десятиборью.

В том случае, если Дженнер выиграет выборы, она станет первым губернатором-трансгендером в истории Соединенных Штатов.

Сейчас на посту губернатора Калифорнии находится Гэвин Ньюсом — член Демократической партии. При этом Дженнер являетсясторонником Республиканской партии.