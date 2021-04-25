Актер Паль опровергает свое задержание после драки с хоккеистом

Актер Александр Паль опроверг информацию о своем задержании после избиения хоккеиста Молодежной хоккейной лиги Кевина Антипова. Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot».

«Нет, я впервые об этом слышу. Сейчас я на улице нахожусь», — сказал Паль.

При этом, по данным Telegram-канала, Антипов сам спровоцировал конфликт с Палем, так как был пьян.

Ранее СМИ сообщали, что известный актер Александр Паль задержан за избиение хоккеиста. Жертвой стал экс-игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов.

Бывший спортсмен был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами головы и челюсти. Антипов опознал актера и написал заявление в полицию. Правоохранители задержали нападавших, среди них оказался Паль и двое его друзей. Сообщалось, что все трое находятся на допросе в отделении полиции.

До этого 32-летний Паль дважды задерживался за участие в несанкционированных акциях. В августе 2019-го года Паль был задержан на Пушкинской площади, тогда на актера тогда завели административное дело.