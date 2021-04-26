Хлоя Чжао получила «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Земля кочевников»

Американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао получила премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за свою картину «Земля кочевников» (Nomadland).

Церемонию транслирует мультимедийный сервис Okko.

«Спасибо моим соратникам, спасибо моим соперникам — не хочу называть их «соперники», они соратники — спасибо моей команде, которая сделала «Землю кочевников». Такое удивительное, невероятное путешествие мы проделали вместе», — заявила Чжао в своей речи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения «Оскара».

Ранее «Земля кочевников» получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм». Кроме того, Хлоя Чжао получила премию за режиссерскую работу, а американская актриса Фрэнсис Макдорманд за свою роль в «Земле кочевников» была признана победителем в номинации «Лучшая женская роль».

Кроме того, в марте текущего года лента «Земля кочевников» была удостоена «Золотого глобуса» как лучший драматический фильм.