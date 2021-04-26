«Оскар» за лучшую актерскую игру получили Фрэнсис Макдорманд и Энтони Хопкинс

Победителями премии американской киноакадемии «Оскар» в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» признаны актеры Фрэнсис Макдорманд и Энтони Хопкинс.

Церемонию транслирует мультимедийный сервис Okko.

Макдорманд признана лучшей актрисой за свою роль в фильме «Земля кочевников» (Nomadland) режиссера Хлои Чжао, Хопкинс получил награду за роль в картине «Отец» (The Father) Флориана Зеллера.

Ранее стало известно, что «Земля кочевников» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Кроме того, Хлоя Чжао получила за эту ленту премию в номинации «Лучший режиссер».

Фильм «Отец» в свою очередь одержал победу в категории «Лучший адаптированный сценарий».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения «Оскара».