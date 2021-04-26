Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Полиция проверила шоу Дудя на пропаганду наркотиков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета, в котором авторы просили проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.

Как уточняет РИА «Новости», результаты проверки в ведомстве раскрывать отказались. «Обращение руководства Лиги безопасного интернета по вопросу размещения пропаганды потребления наркотиков на одном из интернет-ресурсов рассмотрено. О результатах проверки сообщено авторам обращения в установленном порядке», — рассказали в пресс-центре московского ГУМВД.

В начале апреля 2021 года волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь».

В беседе с «Газетой.Ru» директор организации и член Общественной палаты Екатерина Мизулина не стала раскрывать, о каком интервью идет речь, — по ее словам, озвучивание этой информации можно счесть за пропаганду.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.