Вручение «Оскара» посмотрело рекордно низкое число зрителей

Церемонию вручения кинопремии «Оскара» в этом году на телеканале ABC посмотрели 9,8 миллиона человек, что стало рекордно низким показателем. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

Таким образом, был побит антирекорд, установленный в прошлом году. Тогда мероприятие посмотрели 23,6 миллиона человек. Соответственно, количество зрителей снизилось на 58%. Как подчеркивает телеканал, семь лет назад церемонию смотрели 40 миллионов зрителей.

Ранее фильм «Два далеких незнакомца» стал победителем в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» на премии «Оскар».

В список исполнительных продюсеров картины входят разыгрывающий «Юты Джаз» Майк Конли и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. Режиссеры киноленты — Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу. Фильм поднимает актуальную для США проблему и повествует о гибели афроамериканца от рук белого полицейского.