Ди Каприо сыграет главную роль в ремейке «Еще по одной»

Леонардо Ди Каприо назван в качестве исполнителя главной роли в американском ремейке оскароносного датского фильма «Еще по одной», сообщают «Вести.Ru».

Фильм Томаса Винтерберга на минувшей церемонии вручения премии «Оскар» получил награду как лучший фильм на иностранном языке. Главную роль в картине, посвященной четырем друзьям, переживающим кризис среднего возраста, сыграл Мадс Миккельсен.

Свой фильм Винтерберг посвятил погибшей в автокатастрофе дочери, которая изначально номинировалась на главную роль в картине. Об этом он сообщил во время своей речи после вручения награды.

Кроме того, Винтерберг возможно станет продюсером американского ремейка фильма, права на который выкупила компания Ди Каприо.

Ранее вручение «Оскара» посмотрело рекордно низкое число зрителей.