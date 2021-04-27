Клип Линдеманна на советский хит набрал почти 2 миллиона просмотров

Клип немецкого рок-музыканта, лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна на советский хит «Любимый город» за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.

В клипе на песню, ранее исполнявшуюся Марком Бернесом, Линдеманн сидит за штурвалом истребителя и поет на русском языке.

22 апреля Линдеманн выпустил трек «Любимый город», 23 апреля состоялась премьера клипа на композицию.

Эта композиция стала основной темой открывшего ММКФ фильма режиссера Тимура Бемкамбетова «Девятаев». Картина посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятаева.

Комментируя «Газете.Ru» выход кавера, эстрадный исполнитель Лев Лещенко, неоднократно исполнявший эту песню на концертах, одобрил решение зарубежной звезды обратиться к классике, которая ассоциируется с ветеранами.

Сам рокер не стал отвечать на вопросы журналистов о песне.