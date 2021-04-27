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Светлана Светличная, 2016 год Светлана Светличная, 2016 год

Сын Светличной подтвердил госпитализацию актрисы

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Сын 80-летней актрисы Светланы Светличной в беседе с РИА «Новости» подтвердил ее госпитализацию.

По его словам, 27 апреля Светличная готовится к выписке из больницы.

Ранее СМИ сообщили, что Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт в состоянии средней степени тяжести. Источники в медицинских кругах утверждали, что актриса находится в столичной больнице имени Юдина. Друг артистки Иван Николаев, в свою очередь, говорил, что актриса в последнюю встречу с ней выглядело хорошо, а родственники не рассказывали ему о госпитализации.

До этого уже появлялись сообщения об инсульте у Светличной, но звезда «Бриллиантовой руки» эти слухи опровергала, объяснив госпитализацию головной болью и головокружением.

15 мая Светличная отметит 81-летие. Актриса известна по работам в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три», «Место встречи изменить нельзя» и др.

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