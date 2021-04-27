Китайским СМИ запретили писать о победе «Земли кочевников»

Популярные китайские социальные сети и поисковики удаляют посты пользователей и публикации о победе режиссера китайского происхождения Хлои Чжао и ее картины «Земля кочевников» на премии «Оскар», передает The Wall Street Journal.

Источники издания утверждают, что власти Китая запретили местным СМИ писать о Чжао из‑за ее «предыдущих публичных высказываний». В 2013 году в беседе с журналом Filmmaker Чжао отмечала, что Китай — это место, где она «выросла в окружении лжи».

Хлоя Чжао переехала из Китая в Великобританию в подростковом возрасте, позже она отправилась в США, где окончила Нью-Йоркский университет. Премьера ее первого полнометражного фильма «Песни, которым научили меня мои братья» состоялась в 2015 году на Каннском кинофестивале.

Фильм о жителях фургонов «Земля кочевников» получил три «Оскара»: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль» (Фрэнсис МакДорманд).