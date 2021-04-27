Фильм «Легенда о пианисте» возвращается в российский прокат

Фильм Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте» (1998) вернется в российский прокат 13 мая, сообщает дистрибьюторская компания «ПилотКино».

Премьера отреставрированной версии приурочена к юбилеям режиссера Джузеппе Торнаторе и исполнителя главной роли Тима Рота.

Сюжет «Легенды о пианисте» разворачивается вокруг истории гениального музыканта, который всю жизнь провел на большом океанском лайнере, играл на рояле и ни разу не сошел на берег, постоянно курсируя между Америкой и Европой.

В основу сценария фильма лег роман Алессандро Барикко «1900. Легенда о пианисте». Музыку к фильму написал Эннио Морриконе, получивший за эту работу «Золотой Глобус».

Московская премьера «Легенды о пианисте» состоится в большом зале киноцентра «КАРО 11 Октябрь» 12 мая.