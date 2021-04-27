Мишустин поздравил Ойстраха с 90-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста СССР Игоря Ойстраха с 90-летием.

Поздравительная телеграмма в адрес скрипача опубликована на сайте кабмина. В ней премьер-министр называет Ойстраха современным классиком. «Что бы вы ни делали – исполняете скрипичные концерты, стоите ли за дирижерским пультом, преподаете – у вас все получается блистательно», — написал он. «Миллионы зрителей во всем мире восхищаются вашим уникальным талантом, виртуозным мастерством и дирижерским искусством», — отметил Мишустин, пожелав Ойстраху крепкого здоровья и благополучия.

Игорь Ойстрах — сын советского скрипача, народного артиста СССР Давида Ойстраха, член жюри престижных музыкальных конкурсов, почетный член общества Людвига ван Бетховена в Бонне, общества Венявского в Познани и общества Эжена Изаи в Брюсселе, президент общества Сезара Франка в Льеже, почетный профессор Музыкального королевского колледжа в Лондоне, профессор Моцартовского общества в Вене.