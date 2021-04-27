ТНТ закрыл шоу Бузовой после перезагрузки

Телеканал ТНТ закрыл передачу «ББ-шоу» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, сообщает «Собеседник».

Утверждается, что 25 апреля прошли финальные съемки ежедневной программы.

Шоу выходило на ТНТ четыре года и ранее называлось «Бородина против Бузовой». В нем обсуждали проблемы участников шоу «Дом-2», но в начале 2021 года формат передачи изменился, и героями нового «ББ-шоу» стали обычные люди. «Решение о закрытии шоу стало полной неожиданностью. У программы были очень хорошие рейтинги. Цифры колебались в районе 10, а порой и больше. Чтобы вы понимали, мало какой проект на ТНТ может похвастать таким рейтингом», — поделился источник, близкий к съемкам.

По некоторым данным, шоу могли закрыть из-за Ольги Бузовой, которая не так давно подписала контракт с ТНТ. Так как производством шоу занималась отдельная команда, платить двойную зарплату звезде якобы посчитали нелогичным.

О перезагрузке шоу Бузовой и Бородиной стало известно в марте.