Геннадий Хазанов о Кахе Кавсадзе: я был знаком с удивительным артистом

Геннадий Хазанов рассказал «Газете.Ru» о своем знакомстве с известным грузинским актером Кахой Кавсадзе, сыгравшем Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни». Актер скончался накануне. Артист сообщил, что у них были «изумительные отношения», и они вместе играли в спектакле «Птицы» на сцене Московского театра эстрады. Хазанов назвал везением свое знакомство с Кавсадзе, которого охарактеризовал, как «удивительного артиста и человека».

«Судьба подарила мне возможность находиться с ним на одной сцене — сцене Московского театра эстрады, играть в одном спектакле. У нас с ним сложились изумительные отношения. В последний раз я его видел четыре года назад, он приходил за кулисы в Тбилиси, во время гастролей. Он пришел извиниться, что не может остаться на спектакле. Несмотря на то что мы не виделись все эти четыре года, я так часто про него думал, вспоминал... Мне очень повезло, что я был знаком с этим удивительным артистом и человеком», — рассказал Геннадий Хазанов.

О смерти Кахи Кавсадзе сообщил грузинский телеканал «Рустави 2». Актеру было 85 лет. Известно, что еще в середине февраля Кавсадзе госпитализировали в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. В прошлом году он переболел коронавирусом.

Актер сыграл более чем в 80 фильмах. Его герой Черный Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни» стал визитной карточкой артиста.