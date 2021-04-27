Линдеманн снимет клип в Большом Московском цирке

Немецкий рок-музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн снимет новый клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.

В пресс-службе уточнили, что дата премьеры клипа пока неизвестна. «Это будет клип Тилля Линдеманна, его сольный проект. Съемки пройдут в России, у нас в цирке», — рассказали в учреждении культуры.

На какую песню будет снят клип, не сообщается.

Ранее Линдеманн впервые высказался о спетом им советском хите «Любимый город». «Я уверен в том, что музыка создает мосты между народами, и очень благодарен за возможность спеть эту песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами», — сказал он. Песня на музыку Никиты Богословского и стихи Евгения Долматовского вошла в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным. Картина посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятаева.