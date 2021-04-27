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Новости культуры

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Президент России Владимир Путин и генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры &laquo;Государственный Эрмитаж&raquo; Михаил Пиотровский во время встречи, 27 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин и генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры &laquo;Государственный Эрмитаж&raquo; Михаил Пиотровский во время встречи, 27 апреля 2021 года

Путин подарил Эрмитажу церковную утварь дочери Александра II

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Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Санкт-Петербург передал Эрмитажу новые экспонаты — набор церковной утвари из приданого великой княжны Марии Александровны.

В комплект церковной утвари входят 16 серебряных предметов. В частности, среди новых экспонатов — блюдо для освящения хлебов и чаша для освящения воды, кропило, тарелочка для просфоры, дароносица, несколько крестов, подсвечники для жертвенника, кадило и другие изделия.

Дочь российского императора Александра II и императрицы Марии Александровны, великая княжна Мария была замужем за принцем Альфредом, герцогом Эдинбургским — вторым сыном британской королевы Виктории и принца Альберта Саксен-Кобург-Готского. Умерла в 1920 году в Швейцарии.

Ранее президент подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области икону «Господь Вседержитель». Икона была изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Она была написана в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками.

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