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В ходе реставрации в Большом театре были введены в эксплуатацию современные технологии устройства сценического пространства для осветительных приборов и аппаратуры для спецэффектов. Оркестровую яму увеличили для исполнения масштабных произведений коллективами составом до 130 музыкантов. На фото: зрители в зале во время торжественного гала-концерта в честь открытия исторической сцены Большого театра после шестилетней реконструкции, 2011 год В ходе реставрации в Большом театре были введены в эксплуатацию современные технологии устройства сценического пространства для осветительных приборов и аппаратуры для спецэффектов. Оркестровую яму увеличили для исполнения масштабных произведений коллективами составом до 130 музыкантов. На фото: зрители в зале во время торжественного гала-концерта в честь открытия исторической сцены Большого театра после шестилетней реконструкции, 2011 год

Большой театр возобновит зарубежные гастроли в 2022 году

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Руководство Государственного академического Большого театра России заявило, что готово к возобновлению зарубежных гастролей, начиная с марта 2022 года, сообщает РИА «Новости».

«Все гастроли, которые были спланированы на этот сезон, отменены до марта 2022 года. После этого – первые гастроли, которые мы реально планируем, и при этом тоже пока не понимаем, состоятся или нет, потому что все больше и больше раздается голосов, что западные страны не очень будут принимать вакцинацию российскую и с этой вакцинной пускать в свою страну», — рассказал генеральный директор Большого Театра Владимир Урин.

По его словам, внутрироссийские гастроли этого сезона пройдут по расписанию.

«В сентябре балетная труппа будет принимать участие в балетном фестивале в Самаре со спектаклем «Светлый ручей». Затем и оперная, и балетная труппа будут принимать участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода и будут даны два больших гала-концерта», — пояснил Урин.

Также он упомянул ближайшие гастроли в Челябинске, где покажут оперный спектакль «Свадьба Фигаро» и балет «Жизель».

Ранее 79-летняя оперная певица Большого театра Галина Борисова привилась от коронавируса.

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