Актера Кахи Кавсадзе похоронят в Тбилиси

Актер Кахи Кавсадзе будет похоронен в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что Кавсадзе похоронят на Сабурталинском кладбище рядом с супругой.

Кроме того, гражданская панихида также пройдет, по предварительным данным, в театре Руставели 1 мая, говорится в сообщении.

После этого в храме Кашвети пройдет отпевание умершего, затем состоятся похороны.

Ранее сообщалось, что грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по картинам «Белое солнце пустыни» и «Покаяние», умер в Тбилиси на 86-м году жизни.

Кавсадзе с февраля находился в клинике из-за двусторонней пневмонии. В конце 2020 года он также проходил лечение в Первой университетской клиники от коронавирусной инфекции COVID-19.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году. С 1959 года он выступал в театре Руставели, а в 1981 году был удостоен звания народного артиста Грузинской ССР.