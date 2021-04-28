«Надо напомнить о себе»: Лоза оценил слова Прокловой о домогательствах

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с «Пятым каналом» оценил слова актрисы Елены Прокловой о том, что в подростковом возрасте она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера.

Эти заявления он счел «антирекламой». «Самое страшное для медийного персонажа — забвение», — считает он. «Есть люди, которые не являются творцами, создателями. Им нужно поддерживать интерес к себе любыми образами. Он чувствует, что его стали забывать, что он теряет популярность, что ему стало не хватать на жизнь, ему надо напомнить о себе», — поделился мнением Лоза.

Он напомнил об обвинениях в домогательствах в адрес оперного певца Пласидо Доминго. «Больше всего меня поразило в этой ситуации, когда к Пласидо Доминго вдруг начались претензии от женщин, которых он каким-то образом якобы пытался дискредитировать 50 лет назад. Ты сделала все, чтобы он посмотрел на твою грудь, надела смелое декольте», — не сомневается исполнитель.

Ранее Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, что в детстве и подростковом возрасте столкнулась с домогательствами взрослых мужчин. В частности, в 15 лет ее начал преследовать известный актер, после сексуальных действий со стороны которого она всю жизнь боится физической близости с мужчинами.

Проклова не стала называть имя артиста, сославшись на то, что у него есть дети, внуки, много учеников и поклонников. Зрители передачи вспомнили, что ранее в интервью Проклова утверждала, что к ней в молодости приставал Олег Табаков. Актрису поддержала писательница Татьяна Бронзова, супруга актера Бориса Щербакова.