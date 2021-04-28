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Новости культуры

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Полина Гагарина объяснила, почему вывихнула плечо на сцене

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Певица Полина Гагарина объяснила, почему вывихнула плечо во время концерта в Челябинске.

В Instagram она рассказала, что на сцене дала знать о себе старая травма, полученная еще в школе-студии МХАТ. Именно поэтому во время исполнения песни артистка согнулась пополам от боли. «Больше 10 лет назад у меня начал выпадать плечевой сустав. Это может случиться в любой момент от неудачного жеста или поворота руки», — объяснила певица.

Она добавила, что на концертной площадке было очень холодно, что вызвало спазм мышц. «Я развела руки, как видно на видео, и сустав просто выскочил. Это острейшая боль (те, кто испытывал, меня поймут). Для того, чтобы его вправить, нужно потянуть руку вперед и повести наверх. Я умею это делать сама», — рассказала Гагарина.

Артистка не будет делать операцию, поскольку хирургическое вмешательство в ее случае не всегда эффективно.

После инцидента Полина Гагарина чувствует себя хорошо, на следующий же день она выступала в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что Екатерине Стриженовой установили имплант после перелома руки, полученного во время съемок.

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