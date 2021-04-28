Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Натали Дормер в роли Маргери Тирелл в сериале &laquo;Игра Престолов&raquo; (Game of Thrones, 2011) Натали Дормер в роли Маргери Тирелл в сериале &laquo;Игра Престолов&raquo; (Game of Thrones, 2011)

Звезда «Игры престолов» впервые стала мамой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Актриса Натали Дормер впервые стала мамой. Об этом она сообщила во время интервью для подкаста That's After Life, передает ET.

Девочка у Дормер и ее партнера Дэвида Оакса родилась в январе 2021 года. «Это лучшее, что можно сделать в пандемию — забеременеть, родить. Наверное, это уже клише, через 30 лет она будет сидеть в баре и говорить — о да, я дитя ковида», — посмеялась актриса.

Дормер рассказала и о вызовах материнства. «Я больше никогда не буду жаловаться на долгие съемки, потому что депривация сна — это нечто совсем иное. Люди говорят: вся жизнь изменится, перевернется система ценностей. Сначала ты закатываешь глаза, а потом ребенок рождается — и о вау», — поделилась звезда, добавив, что недосып — единственный, по ее мнению, недостаток материнства.

Она также допустила, что съемки с маленьким ребенком могут быть трудной задачей, поэтому Дормер не исключает, что будет искать работу в театре.

Натали Дормер наиболее известна по роли Маргери Тирелл в фантастическом сериале «Игра престолов».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.